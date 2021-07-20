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У Київській митниці викрито схему розкрадання коштів на понад 6,5 млн гривень

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 11:38
У Київській митниці викрито схему розкрадання коштів на понад 6,5 млн гривень Фото: у Київській митниці викрито схему розкрадання коштів на понад 6,5 млн гривень (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці підозрюють інспектора Київської митниці у розкраданні держкоштів. Так, внаслідок проведення ним митного оформлення нафтопродуктів держава недоотримала понад 6,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

"Повідомлено про підозру головному державному інспектору митного поста "Столичний" Київської митниці Держмитслужби за фактом зловживання службовим становищем (ст. 364 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у вересні-листопаді 2020 року посадовець, здійснюючи митний контроль, підтверджував правомірність визначення кодів, відповідно до яких вони не підлягали оподаткуванню акцизним податком.

Однак, згідно з нормами податкового законодавства, ввезені нафтопродукти необхідно було класифікувати за кодом, який передбачає нарахування акцизного податку.

В ході досудового розслідування зафіксовано 26 епізодів протиправної діяльності, внаслідок чого державний бюджет недоотримав акцизного податку та ПДВ на загальну суму понад 6,5 млн гривень.

Наразі триває досудове розслідування.

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