У Київській області зафіксовано спалах кору та вітрянки

Серед госпіталізованих - вагітна жінка

В Ірпінському районі Київської області зафіксовано спалах кору та вітрянки. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

"До медичного закладу КЗ "Ірпінська цетральна міська лікарня" за медичною допомогою звернулося шість військовослужбовців з вітрянкою та ще п’ятеро з підозрою на кір. Серед хворих є одна жінка, з терміном 36 тижнів вагітності", - йдеться у повідомленні.

Наразі вони перебувають в інфекційному відділенні Ірпінської лікарні.

"У зв’язку з цим Департаментом охорони здоров’я КОДА було скликано оперативний штаб по ліквідації захворювань на кір та вітряну віспу, яким було розроблено відповідний план заходів", - зазначають в ОДА.

Крім цього, нагадують, що ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання - вакцинація.

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що на Закарпатті за тиждень зафіксовано 117 випадків захворювання на кір.