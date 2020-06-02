Задержаны еще 13 участников перестрелки в Броварах

В Киеве, Броварах и Ирпене задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, всем задержанным объявили о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство.

"В Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы", - сообщил Аваков.

Фото задержанных (twitter.com/AvakovArsen)

Напомним, уже 20 участников стрельбы в Броварах взяли под стражу.

Как писало РБК-Украина, в минувшую пятницу в Броварах произошла массовая перестрелка, в ходе которой пострадали трое людей. Тогда были задержаны десятки человек, в том числе 23 лицам объявили о подозрении.

Позже стало известно, что перестрелка произошла из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.

В полиции сообщали, что определили более 60 участников перестрелки.

Аваков обещал, что все участники перестрелки будут сидеть в тюрьме.