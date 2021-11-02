В Киевской области ввели усиленный контроль за соблюдением карантина

Сначала проверки имели профилактический характер, но сегодня контроль в регионе ввели усиленный, отметил Володин.

41 мобильная группа будет проводить рейды по территории области. В ее состав будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местной власти.

"Они усиленно будут контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной. Безусловно, противоэпидемические нормы являются достаточно жесткими, но эти требования крайне необходимы для преодоления пандемии", - сказал глава Киевской ОГА.

Правила карантина в "красной" зоне

Киевская область находится в "красной" зоне.

Поэтому все 100% процентов работников и посетителей заведений общепита, торговых центров, кинотеатров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров должны иметь сертификат о вакцинации или отрицательный тест, проведенный не позднее 72 часов.