В Киевской области из-за возгорания травы сгорели 3 дома

В Киевской области в селе Любимовка в результате возгорания травы были уничтожены 3 жилых дома. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, около 16:49 чрезвычайники получили информацию о возгорании сухой травы на окраине села Любимовка. Прибыв на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь распространился на частные хозяйственные постройки и жилые дома.

Отмечается, что в 18:30 крупный пожар на площади 700 квадратных метров был локализован. Огнем были уничтожены 3 жилых дома и 3 хозяйственные постройки. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в селе Новые Соколы, что за 50 километров до Чернобыля, горит лес на площади 6 гектаров. Пожар вспыхнул около 12:25. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. К тушению пожара привлечены 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8.

Добавим, что сегодня, 11 сентября, в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксированы 6 взрывов боеприпасов. В результате взрывов произошло возгорание лесной подстилки. В 15:15 пожар на территории военных складов был ликвидирован.