В Киевской области восстановили 160 км местных дорог и построили 11 амбулаторий, - ОГА

В Киевской области за два последних года отремонтировали 160 км местных дорог по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

"За эти два года инфраструктура Киевщины стала в разы более качественной. Особое внимание мы уделяли усовершенствованию автодорог. Обновили ряд дорог, ликвидировали множество проблемных участков. От этого зависит безопасность всех участников дорожного движения, поэтому будем постепенно двигаться к тому, чтобы по территории всего пристоличного региона дороги были покрыты качественным асфальтом", - подчеркнул глава области Василий Володин.

В ОГА также добавили, что в 2021 году в Киевской области по президентской программе построили 11 сельских амбулаторий.

Так, возведенные "с нуля" новые амбулатории уже открылись в селах Фурсы, Хоцки, Красиловка, Лубянка, Мироцкое, а также в поселках Песковка и Кожанка.

В скором времени планируется ввести в эксплуатацию амбулатории в городе Ржищев и селе Ивановка Узинской ОТГ. Капитальный ремонт и реконструкция амбулаторий завершается в населенном пункте Пии и селе Ивановка Ставищенской ОТГ.

По словам главы ОГА, все объекты отвечают современным техническим требованиям, являются энергоэффективными, комфортными и оснащенными необходимым оборудованием.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" за два года по всей Украине были отремонтированы и построены 600 сельских амбулаторий и более 200 приемных отделений.