У Київській області відновили 160 км місцевих доріг і збудували 11 амбулаторій, - ОДА

У Київській області за два останні роки відремонтували 160 км місцевих доріг за програмою президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОДА.

"За ці два роки інфраструктура Київщини стала в рази якіснішою. Особливу увагу ми приділяли вдосконаленню автошляхів. Оновили низку доріг, ліквідували безліч проблемних ділянок. Від цього залежить безпека всіх учасників дорожнього руху, тому поступово будемо рухатись до того, щоб по території всього пристоличного регіону дороги були покриті якісним асфальтом", - наголосив очільник області Василь Володін.

В ОДА також додали, що упродовж 2021 року у Київської області за президентською програмою збудували 11 сільських амбулаторій.

Так, зведені "з нуля" нові амбулаторії вже відкрилися у селах Фурси, Хоцьки, Красилівка, Луб’янка, Мироцьке, а також у селищах Пісківка та Кожанка.

Незабаром планується ввести в експлуатацію амбулаторії у місті Ржищів та селі Іванівка Узинської ОТГ. Капітальний ремонт та реконструкція амбулаторій завершується також у населеному пункті Пії та селі Іванівка Ставищенської ОТГ.

За словами голови ОДА, усі об’єкти відповідають сучасним технічним вимогам, є енергоефективними, комфортними та оснащеними необхідним обладнанням.

Нагадаємо, раніше президент повідомив, що в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" за два роки по всій Україні загалом було відремонтовано та збудовано 600 сільських амбулаторій та понад 200 приймальних відділень