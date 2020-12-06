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В Киевской области упал самолет, есть пострадавшие

Автор: Роман Тверденко

В Киевской области произошло падение самолета. В результате происшествия пострадали два человека.

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Об этом сообщает полиция Киевской области.

Сообщение о падении самолета возле села Гоголев Броварского района пришло в полицию в 14:00 воскресенья. Прибывшие на место происшествия полиция, следователи, спасатели и медики установили, что двое человек пострадали. Пилот и инструктор получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

В октябре сообщалось, что в Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли двое человек.

В субботу, 5 декабря, в Луганской области произошло ДТП, в котором погиб солдат батальона "Луганск-1". Еще трое человек пострадали.

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