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В Киевской области уничтожили вражескую колонну после сообщения в чат-боте

Автор: Антон Федорцив

Сообщения украинских граждан о передвижении вражеской техники в специальный чат-бот приносят пользу в войне против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Госспецсвязи.

Ведомство проинформировало, что бот в Telegram @stop_russian_war_bot ежедневно приносит новые трофеи. В этот раз СБУ получила координаты вражеской техники с отметками V в Киевской области.

"Их проверили и передали военным. Результат – на фото: пламенные "приветы" оккупантам. Значит, как бы они ни маркировали свои боевые машины, мы знаем, что наша "задача будет выполнена" точно – мы уничтожим их!" – говорится в заявлении Госспецсвязи.

Напомним, что Офис президента констатировал замедление продвижения войск РФ по территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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