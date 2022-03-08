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В Киевской области уничтожили вражескую колонну после сообщения в чат-боте

Новина українською →
Киевская область, Вторник 08 марта 2022 13:49
В Киевской области уничтожили вражескую колонну после сообщения в чат-боте Фото: Уничтоженная российская техника (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорцив

Сообщения украинских граждан о передвижении вражеской техники в специальный чат-бот приносят пользу в войне против российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Госспецсвязи.

Ведомство проинформировало, что бот в Telegram @stop_russian_war_bot ежедневно приносит новые трофеи. В этот раз СБУ получила координаты вражеской техники с отметками V в Киевской области.

"Их проверили и передали военным. Результат – на фото: пламенные "приветы" оккупантам. Значит, как бы они ни маркировали свои боевые машины, мы знаем, что наша "задача будет выполнена" точно – мы уничтожим их!" – говорится в заявлении Госспецсвязи.

В Киевской области уничтожили вражескую колонну после сообщения в чат-боте

Напомним, что Офис президента констатировал замедление продвижения войск РФ по территории Украины.

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Киевская область Госспецсвязи Вторжение России в Украину
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