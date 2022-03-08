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На Київщині знищили ворожу колону після повідомлення у чат-боті

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Київська область, Вівторок 08 березня 2022 13:49
На Київщині знищили ворожу колону після повідомлення у чат-боті Фото: Знищена російська техніка (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорців

Повідомлення українських громадян про пересування ворожої техніки в спеціальний чат-бот приносять користь у війні проти російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Держспецзв'язку.

Відомство проінформувало, що бот у Telegram @stop_russian_war_bot щодня приносить нові трофеї. Цього разу СБУ отримала координати ворожої техніки з позначками V на Київщині.

"Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні "привіти" окупантам. Тож, як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше "завдання буде виконане" точно – ми знищимо їх!" – йдеться у заяві Держспецзв'язку.

На Київщині знищили ворожу колону після повідомлення у чат-боті

Нагадаємо, що Офіс президента констатував сповільнення просування військ РФ територією України.

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