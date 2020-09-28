ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Киевом неизвестные стреляли в бизнесмена и ограбили его на 200 тысяч долларов

Киевская область, Понедельник 28 сентября 2020 15:16
Под Киевом неизвестные стреляли в бизнесмена и ограбили его на 200 тысяч долларов
Фото: задержание злоумышленников (kv.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Киевской области двое преступников устроили разбойное нападение на предпринимателя. Они похитили из авто бизнесмена 200 тысяч долларов и скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 37-летний киевлянин вместе со своим подельником напали на жителя одного из сел Обуховского района. Злоумышленники встретили его на дороге, сделав видимость, что ремонтируют автомобиль. Когда мужчина предложил им помощь, они выстрелили в него, однако пуля попала в автомобиль.

После этого злоумышленники с похищенными наличными исчезли в неизвестном направлении. Разоблачили их оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Обуховского отдела полиции и Службы безопасности Украины. Силовую поддержку осуществляли бойцы КОРД.

Отмечается, что при проведении неотложных следственных действий на месте совершения преступления, обыска машины злоумышленников и по адресам проживания подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, кастет, мобильные терминалы, банковские карточки, пакеты с деньгами, пластиковую маску.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений.

Напомним, в Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошла стрельба, в результате которой один человек был ранен.

Кроме того, в центре Одессы произошла стрельба в одном из ресторанов; в результате инцидента получили огнестрельные ранения двое людей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Стрельба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь