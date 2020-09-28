Под Киевом неизвестные стреляли в бизнесмена и ограбили его на 200 тысяч долларов

Фото: задержание злоумышленников (kv.npu.gov.ua)

В Киевской области двое преступников устроили разбойное нападение на предпринимателя. Они похитили из авто бизнесмена 200 тысяч долларов и скрылись в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 37-летний киевлянин вместе со своим подельником напали на жителя одного из сел Обуховского района. Злоумышленники встретили его на дороге, сделав видимость, что ремонтируют автомобиль. Когда мужчина предложил им помощь, они выстрелили в него, однако пуля попала в автомобиль.

После этого злоумышленники с похищенными наличными исчезли в неизвестном направлении. Разоблачили их оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Обуховского отдела полиции и Службы безопасности Украины. Силовую поддержку осуществляли бойцы КОРД.

Отмечается, что при проведении неотложных следственных действий на месте совершения преступления, обыска машины злоумышленников и по адресам проживания подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, кастет, мобильные терминалы, банковские карточки, пакеты с деньгами, пластиковую маску.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений.

Напомним, в Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошла стрельба, в результате которой один человек был ранен.

Кроме того, в центре Одессы произошла стрельба в одном из ресторанов; в результате инцидента получили огнестрельные ранения двое людей.