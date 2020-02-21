В Киевской области создали Совет инвесторов, - Чернышов

Фото: Алексей Чернышев (koda.gov.ua)

Совет инвесторов провел первое заседание 19 февраля

Председатель Киевской областной государственной администрации (КОГА) Алексей Чернышов выступил с инициативой создать Совета инвесторов с участием крупнейших украинских и международных компаний, 19 февраля - совет провел первое заседание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба КОГА.

В Киевской ОГА сообщили, что помимо компаний, которые работают в регионе, участвовали также представители международных инвестиционных учреждений и банков, центральных и региональных органов власти, местного самоуправления и правоохранительных органов, юридических, консалтинговых учреждений, НПО, а первыми шагами для работы Совета было определено создание механизма взаимодействия для реальной поддержки инвестиций.

"Инвестиции являются движущей силой экономики, от которой напрямую зависит развитие страны. В стратегических целях на этот год много внимания мы с командой Киевской облгосадминистрации уделили развитию Киевской области как инвестиционно привлекательного региона. Мощного и стабильного. Агентство Регионального развития и Совет Инвесторов станут залогом изменений и развития. Верю в Киевскую область как инвестиционную витрину Украины", - заявил Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что областная власть планирует реализовать проекты, способствующие улучшению бизнес и инвест-климата в регионе. Для этого в КОГА проводят анализ уязвимых факторов и сотрудничают с инвестиционными учреждениями области.

Один из механизмов содействия эффективному ведению экономической деятельности, по его мнению, является Агентство регионального развития. В свою очередь, председатель Агентства Дмитрий Крипак подчеркнул важность оказания помощи существующему бизнесу и пояснил, что "агентство будет помогать продвигать активы, а инвесторам - продавать продукт".

Напомним, Киевская область занимает 6 место в стране по количеству объектов малой приватизации. По словам, председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, сейчас в области для инвестора есть предложения на любой кошелек: от маленького гаража до гостиницы или завода.

Основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.Fund Василий Хмельницкий отметил, что западные инвесторы боятся малейших рисков, которые ожидают их в Украине, но с готовностью берут площади в аренду. Поэтому в области нужно строить помещения, цеха, заводы, которые зарубежный бизнес сможет брать в аренду под свои производства.

Чернышов обратил внимание присутствующих, что несмотря на много привлекательных факторов, Киевский регион за все прошлые годы смог получить лишь около 1,6 млрд долл инвестиций. Но имеет достаточно успешных кейсов, чтобы войти в топ-лист с высоким уровнем инвестиционной привлекательности.

Напомним, ранее в интервью "РБК-Украина" накануне первых ста дней работы Алексей Чернышев рассказал об инвестиционных перспективах Киевской области и первых достижениях на должности.