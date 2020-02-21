У Київській області створили Раду інвесторів, - Чернишов

Фото: Олексій Чернишев (koda.gov.ua)

Рада інвесторів провела перше засідання 19 лютого

Голова Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Олексій Чернишов виступив з ініціативою створити Раду інвесторів за участю найбільших українських і міжнародних компаній, 19 лютого - рада провела перше засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КОДА.

У Київській ОДА повідомили, що крім компаній, які працюють в регіоні, брали участь також представники міжнародних інвестиційних установ і банків, центральних і регіональних органів влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів, юридичних, консалтингових установ, НУО, а першими кроками для роботи Ради було визначено створення механізму взаємодії для реальної підтримки інвестицій

"Інвестиції є рушійною силою економіки, від якої безпосередньо залежить розвиток країни. У стратегічних цілях на цей рік багато уваги ми з командою Київської облдержадміністрації приділили розвитку Київської області як інвестиційно привабливого регіону. Потужного і стабільного. Агентство Регіонального розвитку та Рада інвесторів стануть запорукою змін і розвитку. Вірю в Київську область як інвестиційну вітрину України", - заявив Олексій Чернишов.

Він підкреслив, що обласна влада планує реалізувати проекти, що сприяють поліпшенню бізнес інвест-клімату в регіоні. Для цього в КОДА проводять аналіз вразливих чинників і співпрацюють з інвестиційними установами області.

Один з механізмів сприяння ефективному веденню економічної діяльності, на його думку, є Агентство регіонального розвитку. У свою чергу, голова Агентства Дмитро Кріпак підкреслив важливість надання допомоги чинному бізнесу і пояснив, що "агентство буде допомагати просувати активи, а інвесторам - продавати продукт".

Нагадаємо, Київська область посідає 6 місце в країні за кількістю об'єктів малої приватизації. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченко, зараз в області для інвестора є пропозиції на будь-який гаманець: від маленького гаража готелю або заводу.

Засновник холдингової компанії UFuture та фонду K.Fund Василь Хмельницький зазначив, що західні інвестори бояться будь-яких ризиків, які очікують їх в Україні, але з готовністю беруть площі в оренду. Тому в області потрібно будувати приміщення, цехи, заводи, які закордонний бізнес зможе брати в оренду під свої виробництва.

Чернишов звернув увагу присутніх, що попри багато привабливих факторів, Київський регіон за всі минулі роки зміг отримати лише близько 1,6 млрд доларів інвестицій. Але має досить успішних кейсів, щоб увійти в топ-лист з високим рівнем інвестиційної привабливості.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "РБК-Україна" напередодні перших ста днів роботи Олексій Чернишов розповів про інвестиційні перспективи Київської області та перші досягнення на посаді.