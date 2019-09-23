В Киевской области сообщили о массовом отключении света

В Киевоблэнерго предупредили о прекращении электроснабжения 21 значимого объекта Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Электричество отключат в восьми районах Киевской области за долги.

"Киевоблэнерго как оператор системы распределения Киевщины обязан выполнить требование поставщика и в течение 23 - 25 сентября отключить от питания 21 абонента-должника в различных районах области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания-поставщик Киевская областная энергоснабжающая компания направила в Киевоблэнерго заявки на отключение социально значимых организаций, учреждений и предприятий. Среди них - водоканалы, жилищно-коммунальные хозяйства и медицинские учреждения.

В Киевоблэнерго подчеркивают, что по закону обязаны выполнить соответствующие заявки.

Сообщается, что в Белоцерковском районе отключат от электричества ПП "Оникс-2000", в Бориспольском - КП "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление" и Объединение совладельцев многоквартирного дома "Счастливое - ЛУ 14", в Бородянском - ЖСК "Бригантина - 2", в Броварском - КП "Броварытепловодоэнергия", Садоводческое общество Обслуживающий кооператив Десна-1, Садоводческое общество "Обслуживающий кооператив "Десна-2", КНП "Броварская БКЛ" БРР и СМР, Броварской районный дом культуры, КП "Жилищно-эксплуатационная контора - 4", Общежитие домоуправление №1 Киевского квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины.

В Васильковском районе без света останется общежитие Крушинского сельского совета, в Вышгородском - КП Новопетровского сельского совета Новопетровский медицинский консультативно-диагностический центр, ООО "Комплекс Агромарс", в Киево-Святошинском - КП "Боярка-водоканал", ООО "ЖЭО "София Киевская", ООО "Управляющая компания "Комфорт сервис НТ", ООО "София Строй Групп", ООО "ЖЭК Первый Парковый", ООО "Эркер" и в Фастовском районе отключат от света КП Фастовского городского совета "Фастовводоканал".

Напомним, олигарх Игорь Коломойский считает, что цена на электроэнергию в Украине должна быть снижена. Так, Коломойский заявил, что доволен запуском нового рынка электроэнергии в Украине. Олигарх добавил, что сейчас цена на электроэнергию является искусственно завышенной.

Также РБК-Украина сообщало, что представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявлял, что цену на электроэнергию для небытовых потребителей можно снизить на 20%. Герус отметил, что команда президента разработала проекты решений, которые позволят приостановить рост цен на электроэнергию.