В Киевской области разоблачили незаконную вырубку леса почти на 15 миллионов гривен

Правоохранители разоблачили должностных лиц государственных лесных предприятий на незаконной вырубке лесов в Киевской области. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В течение трех последних лет служебные лица госпредприятия "Киевоблагролес" незаконно вырубили лес на территории Шпилевского агролесничества на общую сумму 13 млн. гривен. В некоторых случаях служащие "Киевлесозащиты" способствовали им в этом", - сообщили в ГБР.
Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 7 должностных лиц лесничих предприятий и лесного управления по фактам незаконной вырубки леса и направили обвинительный акт в суд.
Кроме того, сотрудники ГБР также предотвратили незаконной вырубке леса на общей площади 1,1 га, которая бы повлекла убытки государству на сумму 1,5 млн гривен.
"Пять должностных лиц предприятий "Киевлесозащита" и "Киевоблагролес", два должностные лица Киевского областного и по городу Киеву управления лесного обвиняются в незаконных рубках, служебном подлоге и халатности по разным видам соучастия (части 2-4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Фото: Незаконная вырубка леса в Киевской области (dbr.gov.ua)
Напомним, что в Черновицкой области продавали лес из заповедной зоны. По предварительным оценкам специалистов, сумма убытков составила более 3,3 миллиона гривен.