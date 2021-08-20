UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киевской области разоблачили незаконную вырубку леса почти на 15 миллионов гривен

Автор: РБК-Украина

Правоохранители разоблачили должностных лиц государственных лесных предприятий на незаконной вырубке лесов в Киевской области. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет 15 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В течение трех последних лет служебные лица госпредприятия "Киевоблагролес" незаконно вырубили лес на территории Шпилевского агролесничества на общую сумму 13 млн. гривен. В некоторых случаях служащие "Киевлесозащиты" способствовали им в этом", - сообщили в ГБР.

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 7 должностных лиц лесничих предприятий и лесного управления по фактам незаконной вырубки леса и направили обвинительный акт в суд.

Кроме того, сотрудники ГБР также предотвратили незаконной вырубке леса на общей площади 1,1 га, которая бы повлекла убытки государству на сумму 1,5 млн гривен.

"Пять должностных лиц предприятий "Киевлесозащита" и "Киевоблагролес", два должностные лица Киевского областного и по городу Киеву управления лесного обвиняются в незаконных рубках, служебном подлоге и халатности по разным видам соучастия (части 2-4 ст. 246, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Фото: Незаконная вырубка леса в Киевской области (dbr.gov.ua)

Напомним, что в Черновицкой области продавали лес из заповедной зоны. По предварительным оценкам специалистов, сумма убытков составила более 3,3 миллиона гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область