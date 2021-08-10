В Киевской области произошло массовое отравление в кафе
В Белой Церкви Киевской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Заболели семь человек, которые употребляли готовые блюда в одном из кафе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белоцерковский отдел Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.
Специалисты проводят эпидемиологическое расследование вспышки заболевания.
Так, в заведении общественного питания обнаружили ряд нарушений, среди которых:
- не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд;
- обнаружена продукция с истекшим сроком реализации;
- к работе допускают персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования.
Сейчас провели отбор образцов для бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода). Персонал заведения обследовали на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.
Работа заведения временно приостановлена до устранения выявленных нарушений. От работы отстранили 5 человек, которые работали без прохождения медицинского осмотра.
Кроме того, изъято из обращения и передано на утилизацию непригодную к потреблению продукцию.
Эпидемиологическое расследование продолжается.