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В Киевской области произошло массовое отравление в кафе

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Вторник 10 августа 2021 09:33
В Киевской области произошло массовое отравление в кафе Фото: в Белой Церкви произошло массовое отравление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Белой Церкви Киевской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза. Заболели семь человек, которые употребляли готовые блюда в одном из кафе города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белоцерковский отдел Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование вспышки заболевания.

Так, в заведении общественного питания обнаружили ряд нарушений, среди которых:

  • не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд;
  • обнаружена продукция с истекшим сроком реализации;
  • к работе допускают персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования.

Сейчас провели отбор образцов для бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода). Персонал заведения обследовали на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.

Работа заведения временно приостановлена до устранения выявленных нарушений. От работы отстранили 5 человек, которые работали без прохождения медицинского осмотра.

Кроме того, изъято из обращения и передано на утилизацию непригодную к потреблению продукцию.

Эпидемиологическое расследование продолжается.

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Белая Церковь Киевская область
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