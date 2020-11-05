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В Киевской области произошел взрыв в магазине стройматериалов, есть пострадавшие

Автор: Игорь Литвиненко

В Белой Церкви Киевской области 4 ноября произошел взрыв в магазине строительных материалов. В результате два человека были госпитализированы в реанимацию.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По результатам осмотра работников газовой службы было установлено, что помещение, где произошел взрыв, не газифицировано. Предварительной причиной взрыва стало сгущение паров лакокрасочных изделий, которые находились на складе магазине.

"В результате взрыва пострадали двое работников. Они доставлены в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали пострадавшим термические ожоги", - сообщили в полиции.

Сейчас проводится ряд экспертиз для установления причины взрыва. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Харьковской области произошел взрыв на газораспределительном пункте. Тогда погибли трое человек.

Также сообщалось, что в начале октября во Львове произошел взрыв в многоэтажке из-за утечки газа.

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