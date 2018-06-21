В Київській області стався вибух на АЗС

Наразі загорання ліквідовано

Вчора, 20 червня, о 23:53 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу на АЗК "БРСМ" в селі Мрія. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на місце події негайно було направлено 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу 34-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Вишневе, 62- ДПРЧ м. Вишневе, 33- ДПРЧ м. Боярка, 51- ДПРП м. Боярка, 36- ДПРЧ м. Ірпінь та ПСО с. Дмитрівка.

"Розвідкою було встановлено, що за явними ознаками відбувся вибух та йде дим на заправочних колонках №5 та №6", - йдеться у повідомленні.

О 00:40 загорання було локалізовано та повністю ліквідовано о 01:00.

"Також встановлено, що загорання виникло в результаті вибуху на АЗК. Загиблих та потерпілих на місці не виявлено", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 20 червня, у Києві загорівся вантажний автомобіль "Газель".