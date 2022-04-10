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В Киевской области погибли более 1200 человек, - Венедиктова

Фото: Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что только в Киевской области погибли 1222 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Сегодня утром мы имеем 1 222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видели на местах во всех регионах Украины, - это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это исправить", - заявила она.

При этом она назвала военным преступлением ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, в результате которого погибли 52 человека.

"Безусловно, это военное преступление. Это была российская ракета, которая убила более 50 человек. Эти люди просто хотели спасти свои жизни. Они хотели, чтобы их эвакуировали вместе с детьми. Это были женщины, это были дети, и они просто хотели спасти свои жизни", - заявила Венедиктова.

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Киевская областьИрина ВенедиктоваВойна России против Украины