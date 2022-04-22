В Киевской области очистили более 300 км дорог и улиц и открыли движение 7 переправами, - ОП

В частности, в Ирпене расчистили 113 км дорог и улиц, в Буче - более 30 км, в Бородянке - 20 км, в Ворзеле - 8 км и в Гостомеле - 4 км. По данным заместителя руководителя ОП, на уборке окрестностей Киева ежедневно задействованы 380 работников и 130 единиц техники.

Он также напомнил, что в Броварах, которые пострадали от ракетного удара и на 72% остались электричества, уже полностью восстановлено электроснабжение.

В Буче уже начали устанавливать окна и запустили водоснабжение во всю систему города. В Бородянке в ближайшее время ожидается полное восстановление работы канализационной системы.

В то же время на Житомирщине, по его словам, в течение месяца должны восстановить переправу на трассе М-21 рядом с уничтоженным мостом.

"Гражданам приходится делать почти 30-километровый крюк. Временная переправа будет иметь две полосы, чтобы обеспечить движение транспорта в обе стороны", - сообщил Тимошенко.

В Харькове, по данным ОП, восстановлено газоснабжение пяти жилых домов, которые были повреждены во время обстрелов. Жители Балаклеи частично уже могут пользоваться газом, а в селах Емцы и Шовкопляси газоснабжение восстановлено полностью.

В Дергачах электричество восстановили для 2200 потребителей.

На Черниговщине, где во время боевых действий с российскими оккупантами было разрушено и повреждено более 600 км дорог и 20 мостов, дорожники уже восстановили проезд возле четырех разрушенных сооружений. Сейчас продолжаются работы по сооружению трех искусственных сооружений и уже начался ямочный ремонт на дорогах в направлении Киева.

На Сумщине в пострадавших от российского нашествия районах проводится временное подсоединение к электрическим сетям.

"Спасибо героям Вооруженных сил Украины, всем коммунальным службам и каждому украинцу за отвагу, мужество и совместную работу. Работаем 24/7, чтобы все как можно быстрее могли вернуться домой. Слава Украине", - отметил заместитель руководителя ОП.