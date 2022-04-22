В Киевской области очистили более 300 км дорог и улиц и открыли движение 7 переправами, - ОП

После освобождения населенных пунктов Киевской области от войск государства-террориста России, от последствий боевых действий расчищено уже более 300 километров дорог и улиц, а также восстановлено движение на 7 переправах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.
В частности, в Ирпене расчистили 113 км дорог и улиц, в Буче - более 30 км, в Бородянке - 20 км, в Ворзеле - 8 км и в Гостомеле - 4 км. По данным заместителя руководителя ОП, на уборке окрестностей Киева ежедневно задействованы 380 работников и 130 единиц техники.
Он также напомнил, что в Броварах, которые пострадали от ракетного удара и на 72% остались электричества, уже полностью восстановлено электроснабжение.
В Буче уже начали устанавливать окна и запустили водоснабжение во всю систему города. В Бородянке в ближайшее время ожидается полное восстановление работы канализационной системы.
В то же время на Житомирщине, по его словам, в течение месяца должны восстановить переправу на трассе М-21 рядом с уничтоженным мостом.
"Гражданам приходится делать почти 30-километровый крюк. Временная переправа будет иметь две полосы, чтобы обеспечить движение транспорта в обе стороны", - сообщил Тимошенко.
В Харькове, по данным ОП, восстановлено газоснабжение пяти жилых домов, которые были повреждены во время обстрелов. Жители Балаклеи частично уже могут пользоваться газом, а в селах Емцы и Шовкопляси газоснабжение восстановлено полностью.
В Дергачах электричество восстановили для 2200 потребителей.
На Черниговщине, где во время боевых действий с российскими оккупантами было разрушено и повреждено более 600 км дорог и 20 мостов, дорожники уже восстановили проезд возле четырех разрушенных сооружений. Сейчас продолжаются работы по сооружению трех искусственных сооружений и уже начался ямочный ремонт на дорогах в направлении Киева.
На Сумщине в пострадавших от российского нашествия районах проводится временное подсоединение к электрическим сетям.
"Спасибо героям Вооруженных сил Украины, всем коммунальным службам и каждому украинцу за отвагу, мужество и совместную работу. Работаем 24/7, чтобы все как можно быстрее могли вернуться домой. Слава Украине", - отметил заместитель руководителя ОП.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что на Харьковщине уже запланированы аварийные работы на дорогах, которые не успели обновить во время реализации программы президента "Большое строительство".