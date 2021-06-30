В Киевской области за нарушения закроют 13 предприятий, работающих с медотходами

По словам Малеваного, ведомство продолжает проводить внеплановые проверки по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, контролируя предприятия, деятельность которых предусматривает операции с медотходами.

"На 13 объектах Киевской области были выявлены нарушения законодательства в сфере обращения с отходами и сейчас готовятся материалы для исков в суд по их закрытию. Еще 8 предприятиям аннулировали лицензии на осуществление деятельности, в том числе и по предписаниям ГЭИ", - сообщил глава Госэкоинспекции.

Указано, что сегодня ведомство завершило проверку 26 объектов на территории Киевской области.

"В целом внеплановые мероприятия контроля проводятся на 65 субъектах хозяйствования по всей Украине. Инспекторы контролируют соблюдение законодательных требований по сортировке, перевозке и утилизации медицинского мусора согласно природоохранному законодательству", - сказал Малеваный.

По его словам, уже с 1 июля Госэкоинспекция начнет проверки на территории Одесской области, где меры контроля пройдут на 5 предприятиях.