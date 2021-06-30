ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киевской области за нарушения закроют 13 предприятий, работающих с медотходами

Новина українською →
Киевская область, Среда 30 июня 2021 14:03
В Киевской области за нарушения закроют 13 предприятий, работающих с медотходами Фото: глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный (facebook.com)
Автор: Юлия Струк

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный анонсировал закрытие 13 предприятий в Киевской области, работающих с медицинскими отходами. Госэкоинспекция готовит исковые заявления в суд с требованиями прекратить их деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ.

По словам Малеваного, ведомство продолжает проводить внеплановые проверки по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, контролируя предприятия, деятельность которых предусматривает операции с медотходами.

"На 13 объектах Киевской области были выявлены нарушения законодательства в сфере обращения с отходами и сейчас готовятся материалы для исков в суд по их закрытию. Еще 8 предприятиям аннулировали лицензии на осуществление деятельности, в том числе и по предписаниям ГЭИ", - сообщил глава Госэкоинспекции.

Указано, что сегодня ведомство завершило проверку 26 объектов на территории Киевской области.

"В целом внеплановые мероприятия контроля проводятся на 65 субъектах хозяйствования по всей Украине. Инспекторы контролируют соблюдение законодательных требований по сортировке, перевозке и утилизации медицинского мусора согласно природоохранному законодательству", - сказал Малеваный.

По его словам, уже с 1 июля Госэкоинспекция начнет проверки на территории Одесской области, где меры контроля пройдут на 5 предприятиях.

Так, в ноябре 2020 года инспекция анонсировала, что в Украине проверят субъекты хозяйствования, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов.

Как писало РБК-Украина, в Государственной экологической инспекции рассказали, что делать в случае обнаружения свалки с медицинскими отходами. В ведомстве заявили, что граждане могут обратиться к ним с жалобой.

Напомним, в феврале под Киевом и Николаевом выявили незаконные свалки эпидемически опасных медицинских отходов с тоннами использованного медицинского инструментария, медицинских COVID-отходов, диагностических лекарственных и дезинфекционных средств, отходов микробиологических лабораторий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госэкоинспекция отходы
NEWS
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
В Украине рост COVID-случаев: 633 заражения в сутки
DAILY
Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Дело Медведчука. Что происходит с расследованием и чем политик отвечает власти