У Київській області за порушення закриють 13 підприємств, які працюють з медвідходами

Голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований анонсував закриття 13 підприємств у Київській області, які працюють з медичними відходами. Держекоінспекція готує позовні заяви до суду з вимогами припинити їх діяльність.

За словами Мальованого, відомство продовжує проводити позапланові перевірки за дорученням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, контролюючи підприємства, діяльність яких передбачає операції з медвідходами.

"На 13 об’єктах Київської області були виявлені порушення законодавства у сфері поводження з відходами та наразі готуються матеріали для позовів до суду щодо їх закриття. Ще 8 підприємствам анульовано ліцензії на провадження діяльності, зокрема, і за приписами ДЕІ", - повідомив очільник Держекоінспекції.

Вказано, що на сьогодні відомство завершило перевірку 26 об'єктів на території Київської області.

"Загалом позапланові заходи контролю проводяться на 65 суб’єктах господарювання по всій Україні. Інспектори контролюють дотримання законодавчих вимог щодо сортування, перевезення та утилізації медичного сміття згідно з природоохоронним законодавством", - сказав Мальований.

За його словами, вже з 1 липня Держекоінспекція розпочне перевірки на території Одеської області, де заходи контролю пройдуть на 5 підприємствах.