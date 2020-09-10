В Киевской области мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину

В Киевской области задержали мужчину, который из охотничьего ружья тяжело ранил женщину. Его доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 40-летний киевлянин приехал в Обуховский район для продажи собственного оружия. В то время, когда мужчина демонстрировал ружье, он выстрелил. Пуля пролетела почти полтора километра и попала в женщину, которая сидела во дворе с ребенком на руках. Стрелок узнал об этом только от полицейских.

Ранения получила 31-летняя жительница села Безрадичи. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где диагностировали проникающее огнестрельное ранение грудной клетки.

Фото: полученное ранение (kv.npu.gov.ua)

Отмечается, что правоохранители изъяли у стрелка охотничье ружье МКМ 7,62 и разрешительные документы. Также его доставили в отдел полиции, где мужчина признался в содеянном, дал показания.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нанесении по неосторожности тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 128) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области произошла стрельба в кафе в городе Украинка.

Также РБК-Украина писало, что в Соломенском районе Киева 44-летний мужчина стрелял в автомобиль Патрульной полиции.