В Киевской области изъяли фальсифицированный алкоголь на более 10 млн гривен

На территории Сквирского района ГФС изъяла 41 тонну алкоголя

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области обнаружили и изъяли алкогольный фальсификат на сумму более 10 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Киевской области.

Так, в июле 2018 года вместе с сотрудниками Национальной полиции и прокуратуры они обыски на территории Сквирского района Киевской области.

"По результатам принятых мер выявлено и изъято подакцизные товары (спиртосодержащую продукцию) в количестве 41 тонаы ориентированной стоимостью свыше 10 миллионов гривен, а также оборудование и инструменты для массовой фасовки фальсифицированной спиртосодержащей продукции", - сообщили в пресс-службе.

В ходе обысков было изъято конвейеры, блоки управления зерноочистительных машин, автопогрузчик, компрессор, машину для упаковки, весы и другое.

"Всего из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 13 миллионов гривен и передан на ответственное хранение. Сейчас продолжается досудебное расследование", - отметили в фискальной службе.

Напомним, 13 июля 2018 года правоохранители задержали руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области и его сообщника, которые требовали 500 тыс. гривен взятки от предпринимателя.