У Київській області вилучили фальсифікованого алкоголю на понад 10 млн грнивень

На території Сквирського району ДФС вилучила 41 тонну алкоголю

Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) у Київській області виявили та вилучили алкогольний фальсифікат на суму понад 10 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС Київської області.

Так, у липні 2018 року разом зі співробітниками Національної поліції та прокуратури вони обшуки на території Сквирського району Київської області.

"За результатами вжитих заходів виявлено та вилучено підакцизні товари (спиртовмісну продукцію) у кількості 41 тонни орієнтованою вартістю понад 10 мільйонів гривень, а також обладнання і знаряддя для масового фасування фальсифікованої спиртовмісної продукції", - повідомили в прес-службі.

У ході обшуків було вилучено конвеєри, блоки управління зерноочисних машин, автонавантажувач, компресор, машину для пакування, ваги та інше.

"Усього з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальні цінності на загальну суму понад 13 мільйонів гривень та передано на відповідальне зберігання. Наразі триває досудове розслідування", - зазначили в фіскальній службі.

Нагадаємо, 13 липня 2018 року правоохоронці затримали керівника одного з підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області та його спільника, які вимагали 500 тис. гривень хабара від підприємця.