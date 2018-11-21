У Київській області у двох школах розпилили газ

Фото: школа у Київській області (kv.npu.gov.ua)

Газ розпилили у школах Білої Церкви та Василькова

У Білій Церкві та Василькові (Київська область) у двох школах розпилили газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Київській області.

Як зазначається, у Білій Церкві один з учнів 9-го класу прийшов до школи і приніс з собою балончик без маркування, на перерві однокласник вихопив його у нього з рук і розпилив перцевий газ. Постраждалих не зафіксовано. Відносно батьків двох учнів правоохоронці склали адміністративні матеріали за ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Крім того, повідомляється, що в одній зі шкіл Василькова на перерві хтось розпорошив газ, який - невідомо. Керівництво школи евакуювало учнів: 22 класи - майже 400 школярів. Поліцейські встановлюють особу, яка розпилила невідому речовину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні поточного року в одній зі шкіл Запоріжжя учень розпилив газовий балончик у їдальні. Також повідомлялося, що у травні у школі Харкова розпилили перцевий спрей, в результаті чого дітей евакуювали.