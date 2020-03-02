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В Киевской области двух пропавших рыбаков ищут с помощью авиации

Новости » Происшествия     02.03.2020 - 12:54
В Киевской области двух пропавших рыбаков ищут с помощью авиации
Фото: поисковая операция в Киевской области (пресс-служба ГСЧС)

Рыбаки пропали на Киевском море

На Киевском море вблизи с. Страхолесье, 28 февраля, двое рыбаков вышли в море на лодке "Прогресс" в сторону базы "Нептун" Черниговской области и больше не выходят на связь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Сообщается, что 29 февраля в 03:47 один из рыбаков вышел на связь, сообщив при помощи СМС, что помощь не нужна. После чего на связь мужчины не выходили.

"Силами ГСЧС, Нацполиции и гражданского населения (знакомых рыбаков на двух лодках) в течение дня 1 марта проводились поиски, однако результатов они не дали. Утром 2 марта в 8:25 поисковые работы были возобновлены с привлечением авиации ГСЧС, а именно вертолета H-225 Super Puma с рабочей поисковой группой в количестве 5 человек для обследования акваторий предполагаемого исчезновения рыбаков", - говорится в сообщении.

В Киевской области двух пропавших рыбаков ищут с помощью авиации

В Киевской области двух пропавших рыбаков ищут с помощью авиацииФото: поисковая операция в Киевской области (пресс-служба ГСЧС)

Кроме того, от ГСЧС привлечено водолазно-спасательное отделение 10-го Государственного пожарно-спасательного отряда г. Вышгород в количестве 5 человек.

Также Иванковским районным отделом Нацполиции проводится обследование прибрежной зоны.

Напомним, с начала 2020 года спасатели зафиксировали уже более 85 случаев гибели граждан на водных объектах страны.

Ранее, в Харьковской области спасатели достали из воды тела двух погибших рыбаков.

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