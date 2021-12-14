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В Киевской области в 2022 году начнется строительство 5 новых детсадов

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 10:24
В Киевской области в 2022 году начнется строительство 5 новых детсадов Фото: в Киевской области построят пять новых детсадов (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В следующем году в Киевской области начнется строительство сразу пяти новых детских садов, которые возведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Новые садики откроют в Бобрице, Святопетровском, Михайловке-Рубежовке и Вишневом Бучанского района, а также в Гатном Фастовского района.

"Программа охватывает несколько социальных направлений, и развитие дошкольной образовательной сети - одно из них. Следующий год в планах - построить пять детсадов. Это будут совершенно новые объекты, где детям и воспитателям будет комфортно и безопасно", - отметил глава областной администрации Василий Володин.

Он добавил, что дополнительные места для дошкольников в детсадах особенно актуальны в условиях постоянного роста населения региона.

Напомним, строительство и восстановление объектов социальной инфраструктуры является одним из приоритетов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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