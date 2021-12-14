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У Київській області у 2022 році почнеться будівництво 5 нових дитсадків

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 10:24
У Київській області у 2022 році почнеться будівництво 5 нових дитсадків Фото: у Київській області збудують п'ять нових дитсадків (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області у 2022 році розпочнеться будівництво одразу п’яти нових дитячих садочків, які зведуть в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської ОДА.

Нові садочки з’являться у Бобриці, Святопетрівському, Михайлівці-Рубежівці та Вишневому Бучанського району, а також Гатному Фастівського району.

"Програма охоплює кілька соціальних напрямів, і розбудова дошкільної освітньої мережі - один із них. Відтак наступного року в планах - побудувати п’ять дитсадків. Це будуть абсолютно нові об’єкти, де дітям і вихователям буде комфортно та безпечно", - зазначив голова обласної адміністрації Василь Володін.

Він додав, що додаткові місця для дошкільнят у дитсадочках є особливо актуальними в умовах постійного росту населення регіону.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Велике будівництво
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