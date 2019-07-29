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В Киевской обл. погибли трое сотрудников коммунального управления

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 19:15
В Киевской обл. погибли трое сотрудников коммунального управления
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Причины происшествия выясняются

В Киевской области трое сотрудников КП "Иванковского коммунального управления водного хозяйства" (ИКУВГ) в селе Русаки погибли во время плановой работы по замене задвижки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступило сообщение о том, что в колодце водонапорной башни КП ИКУВГ находятся 3 человека.

По прибытию на место, спасателями было установлено, что в колодце находятся три работника КП ИКУВГ без сознания.

"Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужа прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения", - говорится в сообщении. 

Еще двое мужчин 1975 года были подняты на поверхность с признаками жизни и переданы работникам кареты скорой помощи.

"После оказания первой медицинской помощи были доставлены в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли", - говорится в сообщении.

Причины происшествия выясняются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове время выполнения аварийных работ на подпорной стене детского сада обрушился бетонный блок, в результате которого погиб рабочий

Кроме того, вблизи пгт. Барышевка (Киевская область) 15-летний парень решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото. В результате поражения высоковольтной линией, подросток погиб от удара током.

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