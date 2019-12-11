На киевском заводе значительно превышена норма паров ртути

В результате вредного производства на заводе "Радикал" в Киеве, который уже закрыли, остались значительные объемы ртути. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В пресс-службе отметили, что загрязненная территория не ограждена и не находится под охраной.

"Проведя измерения испарения ртути, получили показатель превышения нормы от 4-х до 16-ти раз на разных участках. Летом показатель достигает 0 до 40 раз. Загрязненная территория не ограждена и находится под охраной. Рядом построили два жилых дома, еще одно здание перестраивают под жилье", - говорится в сообщении.

Заместитель профильного министра Роман Абрамовский отметил, первоочередная задача на сегодня - закрыть периметр и ограничить доступ людей к площадке бывшего гидролизного цеха.

Добавим, завод "Радикал" расположен в Днепровском районе Киева. В советские времена здесь был засекреченный военный объект, за стенами которого изготавливали телескопы в подводных судов. Теперь, по данным министерства, это территория с более 200 тысячами тонн загрязненных строительных конструкций и грунтов.

Напомним, ранее в ГСЧС назвали факторы, что влияют на загрязнение воздуха. Это отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха, отсутствие вертикального перемешивания воздуха, густые туманы.