В Киевском облсовете избрали нового главу. Это произошло в необычных условиях

Новым председателем Киевского областного совета стала представительница партии "Слуга народа" Наталья Гунько. Однако во время голосования депутатам выключили свет.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

Заместителями председателя облсовета стали представитель партии "За будущее" Ярослав Добрянский и представительница "Европейской Солидарности" Татьяна Семенова. Эти депутаты уже занимали должности заместителей председателя предыдущего созыва.

Отмечается, что на сессии облсовета 27 апреля депутатов не допустили в зал, где должно было состояться голосование, а когда они перешли в другой, им выключили свет.

Несмотря на это глава счетной комиссии Роман Тытыкало не останавливал процесс: заполнял протоколы и проводил заседания.

Как отмечает "ЧЕСНО", из 60 присутствующих депутатов "за" проголосовали 59 депутатов. Единственной кандидаткой на должность председателя облсовета стала Наталья Гунько от "Слуги народа".

Решение об избрании приняли единогласно в присутствии 58 депутатов.