В киевском метрополитене сегодня завершается обмен жетонов без доплаты

С 1 августа жетоны можно будет обменять только в сервисных центрах и с доплатой

В Киевском метрополитене сегодня, 31 июля, последний день, когда можно обменять синие жетоны на зеленые без доплаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевского метрополитена в Twitter.

Так, в метрополитене напомнили, что сегодня, 31 июля, последний день обмена синих жетонов на зеленые без доплаты.

"С 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой", - говорится в сообщении.

Отметим, Сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:

ст. м. "Майдан Независимости"

ст. м. "Дорогожичи"

ст. м. "Политехнический институт"

ст. м. "Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города).

Сервис-центры метро Киева работают ежедневно с 8:00 до 19:00. Перерыв на обед длится полчаса - 12:00-12:30. Обмен жетоне с доплатой будет проводиться с 1 по 31 августа 2018 года.

Напомним, 13 июля в киевском метро образовались очереди в связи с повышением цен на общественный транспорт. Пассажиры стали в очереди за жетонами и пополнением карточек метро.

Добавим, в Киеве с 14 июля 2018 года подорожал разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках. Стоимость проезда выросла до 8 гривен.

Пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карт смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,5 гривен (в случае приобретения 50 поездок).