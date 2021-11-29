Суд оставил в силе оправдание для догхантера Святогора

"Да, мы подтверждаем информацию о том, что Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, который оправдал догхантера Алексея Святогора. Это правда. Было решено оставить в силе решение Шевченковского районного суда Киева", - сообщили в суде.

Стоит отметить, 20 января Шевченковский районный суд Киева объяснил, почему оправдал догхантера Алексея Святогора. Такое решение было принято из-за того, что сторона обвинения не доказала его причастность к инкриминируемому преступлению.

Напомним, Святогора обвиняли в изготовлении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости с целью ее распространения (ч. 2 и 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины). Однако, в суде решили, что сами по себе такие высказывания на радиоэфирах и в студиях телеканалов не представляют ни объективной, ни субъективной стороны инкриминируемых ему преступлений.