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Суд оставил в силе оправдание для догхантера Святогора

Автор: РБК-Украина

Киевский апелляционный суд в понедельник, 29 ноября, оставил неизменным решение суда первой инстанции в отношении догхантера Алексея Святогора. Мужчину подозревали в жестком обращении с животными.

Об этом заявили в комментарии РБК-Украина в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

"Да, мы подтверждаем информацию о том, что Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, который оправдал догхантера Алексея Святогора. Это правда. Было решено оставить в силе решение Шевченковского районного суда Киева", - сообщили в суде.

Стоит отметить, 20 января Шевченковский районный суд Киева объяснил, почему оправдал догхантера Алексея Святогора. Такое решение было принято из-за того, что сторона обвинения не доказала его причастность к инкриминируемому преступлению.

Напомним, Святогора обвиняли в изготовлении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости с целью ее распространения (ч. 2 и 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины). Однако, в суде решили, что сами по себе такие высказывания на радиоэфирах и в студиях телеканалов не представляют ни объективной, ни субъективной стороны инкриминируемых ему преступлений.

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Апелляционный суд Киева