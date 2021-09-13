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В Киевский области будут проверять документы и ограничат движение: где и когда

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Киевская область, Понедельник 13 сентября 2021 12:29
В Киевский области будут проверять документы и ограничат движение: где и когда Фото: СБУ проведет антитеррористические учения в Киевской области (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве и области с 14 по 16 сентября Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ СБУ будет проводить антитеррористические учения. В рамках которых возможна проверка документов граждан и ограничение движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силового ведомства, запланированные мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов Киевской области.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе", - говорится в сообщении.

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Служба безопасности Украины Киевская область
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