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У Київський області перевірятимуть документи та обмежать рух: де і коли

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Київська область, Понеділок 13 вересня 2021 12:29
У Київський області перевірятимуть документи та обмежать рух: де і коли Фото: СБУ проведе антитерористичні навчання у Київській області (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві та області з 14 по 16 вересня Координаційна група Антитерористичного центру при ГУ СБУ проводитиме антитерористичні навчання. В рамках яких можлива перевірка документів громадян та обмеження руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силового відомства, заплановані заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області.

"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі", - йдеться в повідомленні.

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Служба безпеки України Київська область
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