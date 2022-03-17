UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевский филиал Центра детской кардиологии и кардиохирургии будет принимать пациентов во Львове, - Козицкий

Фото: Максим Козицки (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Артем Горовенко

Киевский филиал Центра детской кардиологии и кардиохирургии на период войны переехала во Львов и будет работать на базе Львовского областного кардиоцентра на улице Кульпарковской, 35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram-канале.

"Здесь обустроили помещение для проведения консультаций, операций, реанимации и послеоперационного периода маленьких пациентов", - пишет он.

Сейчас врачи уже начали прием. Они проводят осмотры и консультируют детей, а со следующей недели планируют начать проводить операции. Необходимое для этого оборудование и расходные материалы уже перевезли из Киева во Львов.

"После нашей победы киевские специалисты вернутся на свои рабочие места в столице. А мы будем думать над тем, чтобы филиал этого заведения и в дальнейшем работал во Львове", - добавляет Козицкий.

Также областной глава пожелал всем маленьким пациентам учреждения скорейшего выздоровления и заверил, что они находятся в надежных руках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов