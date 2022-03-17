Киевский филиал Центра детской кардиологии и кардиохирургии будет принимать пациентов во Львове, - Козицкий

"Здесь обустроили помещение для проведения консультаций, операций, реанимации и послеоперационного периода маленьких пациентов", - пишет он.

Сейчас врачи уже начали прием. Они проводят осмотры и консультируют детей, а со следующей недели планируют начать проводить операции. Необходимое для этого оборудование и расходные материалы уже перевезли из Киева во Львов.

"После нашей победы киевские специалисты вернутся на свои рабочие места в столице. А мы будем думать над тем, чтобы филиал этого заведения и в дальнейшем работал во Львове", - добавляет Козицкий.

Также областной глава пожелал всем маленьким пациентам учреждения скорейшего выздоровления и заверил, что они находятся в надежных руках.