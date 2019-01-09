Київський "Арсенал" попрощався з другим тренером по ходу сезону

Фото: В'ячеслав Грозний (arsenal-kyiv.com)

В'ячеслав Грозний пропрацював у команді три місяці

Головний тренер "Арсеналу-Київ" В'ячеслав Грозний залишив команду. Про це заявив президент клубу Івіца Піріч, передає Sport Arena.

"Ми вдячні В'ячеславу Вікторовичу за допомогу. Він приходив до нас на три місяці, але тепер наші дороги розходяться. Він йде своїм шляхом, ми - своїм. Ми залишаємося друзями і дякуємо йому, що він прийняв команду по ходу чемпіонату в складний момент", - сказав Піріч.

За його словами, "Арсенал-Київ" вже зайнявся пошуками нового головного тренера і розглядає кілька кандидатур на вакантну посаду, в тому числі розглядаються кандидатури зарубіжних фахівців. Але в пріоритеті клубу - вибір на користь тренера з українським паспортом.

"Арсенал-Київ" посідає останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Грозний в жовтні змінив на посаді тренера Фабріціо Раванеллі, під керівництвом якого команда невдало розпочала сезон-2018/19.