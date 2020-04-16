Киевская виртуальная платформа эмоциональной поддержки набирает популярность

Согласно статистическим данным, Виртуальная платформа эмоциональной поддержки при Киевском Мониторинговом центре противодействия COVID-19 сегодня является эффективным инструментом для киевлян в условиях карантина. Об этом заявил директор КНП "Образовательное агентство города Киева" Бадри Лолашвили.
"Основная наша задача – поддержать киевлян в условиях карантина, но мы почти с первого дня начали действовать невзирая на границы, потому что понимаем, что поддержка нужна абсолютно всем. Именно поэтому мы не отказываем никому, даже украинцам, которые по разным причинам находятся за пределами страны, но все же наш приоритет – помощь киевлянам", - отметил Бадри Лолашвили.
За первую неделю больше всего обращений от украинцев к экспертам Виртуальной платформы эмоциональной поддержки было относительно:
Сегодня Киевский мониторинговый центр противодействия COVID-19 является одной из немногих мировых структур, не только контролирует обеспечение нераспространения коронавирус, но и организовывает поддержку горожан в условиях карантина.