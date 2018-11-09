Киевская полиция задержала иностранцев, которые нападали и грабили женщин

Фото: розбойники нападали на женщин (npu.gov.ua)

На счету злоумышленников может быть восемь ограблений

Киевские полицейские задержали двух иностранцев, которые нападали и грабили женщин, применяя газовые баллончики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

За один вечер злоумышленники совершили сразу два нападения - на улице Митрополита Липковского и Саперно-Слободской. Но следователи подозревают, что на их счету может быть восемь аналогичных преступлений на территории Киева и Киевской области.

Двое иностранцев 1976 и 1981 года рождения нападали на киевлянок в Соломенском и Голосеевском районах Киева. Они надевали балаклавы и применяли газовый баллончик. После того преступники отбирали у женщин сумочки, кошельки и мобильные телефоны.

"К местам совершения преступлений "криминальный дуэт" приезжал на иномарке. В то время, когда один из соучастников нападал на жертву, другой - сидел за рулем и наблюдал за ситуацией", - сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

Разбойников удалось поймать на горячем. Во время осмотра автомобиля злоумышленников полицейские изъяли у них женскую сумку, перчатки, мобильные телефоны, деньги и банковские карточки.

Фото: розбойники нападали на женщин (npu.gov.ua)

Следователи объявили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, это - разбой. За серию разбойных нападений им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 8 ноября на улице Энтузиастов в Киеве неизвестные напали на мужчину, "задули" газовым баллончиком, а затем обстреляли. Потерпевший получил два ранения. После преступления нападавшим удалось скрыться.