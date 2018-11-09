Київська поліція затримала іноземців, які нападали та грабували жінок

Фото: розбійники нападали на жінок (npu.gov.ua)

На рахунку зловмисників може бути вісім пограбувань

Київські поліцейські затримали двох іноземців, які нападали та грабували жінок, застосовуючи газові балончики. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції.

За один вечір зловмисники скоїли відразу два напади - на вулиці Митрополита Липківського та Саперно-Слобідській. Але слідчі підозрюють, що на їхньому рахунку вісім аналогічних злочинів на території Києва та Київської області.

Двоє іноземців 1976 та 1981 років народження нападали на киянок у Солом'янському та Голосіївському районах Києва. Вони одягали балаклави та застосовували газовий балончик. Після того вони відбирали у жінок сумочки, гаманці та мобільні телефони.

"До місць скоєння злочинів "кримінальний дует" приїжджав на іномарці. У той час, коли один зі співучасників нападав на жертву, інший - сидів за кермом та спостерігав за ситуацією", - повідомив начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко.

Розбійників вдалось спіймати на гарячому. Під час огляду автомобіля зловмисників поліцейські вилучили у них жіночу сумку, рукавички, мобільні телефони, гроші та банківські картки.

Фото: розбійники нападали на жінок (npu.gov.ua)

Слідчі оголосили зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України, це - розбій. За серію розбійних нападів їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 листопада на вулиці Ентузіастів в Києві невідомі напали на чоловіка, "задули" газовим балончиком, а потім обстріляли. Потерпілий отримав два поранення. Після злочину нападникам вдалось втекти.