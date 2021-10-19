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Киевская область планирует 16 объектов под программу "Большая стройка" в 2022 году

Автор: Наталия Гурковская

В следующем году программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киевской области охватит 16 объектов социальной инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы области Василия Володина.

В частности, в области запланировано обновление или строительство пяти детских садов, пяти школ, пяти спортивных и одного социально-экономического объекта.

На реализацию этих проектов будет выделено 862,1 млн грн.

"В следующем году "Большую стройку" в регионе продолжим. Уже выбрали для этого приоритетные проекты. В частности, планируем много объектов, которые будут возводиться "с нуля". Кроме этого, включим в программу те опорные соцучреждения, которые уже работают, но имеют устаревшие условия. Все выбранные проекты уже прошли процедуру согласования", - отметил руководитель Киевской ОГА.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что "Большая стройка" охватила школы, детсады, медучреждения и спортивную инфраструктуру во всех областях Украины. Так, со следующего года стартует новый проект по созданию в каждой области больниц нового формата, которые будут отвечать лучшим мировым стандартам.

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Большая стройка