У Київраді відбулися зіткнення, засідання перенесли

Засідання перенесли у зв'язку з застосуванням фізичної сили щодо працівників секретаріату

Пленарне засідання Київради перенесли у зв'язку з застосуванням фізичної сили щодо працівників секретаріату Київради та пошкодженням майна та обладнання. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Застосування фізичної сили щодо працівників секретаріату Київської міської ради та пошкодження майна й обладнання сесійної зали, які мали місце сьогодні, унеможливлюють проведення пленарного засідання", - йдеться в повідомленні.

"Громадське" повідомляє, що засідання закінчилося бійкою через провал голосування за створення музею на Поштовій площі.

Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.

Кияни увірвались в сесійну залу КМР. Частина депутатів заблокували трибуну. Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, 4 травня на сесії Нікопольської міськради (Дніпропетровська область) сталася стрілянина на засіданні позачергової сесії міськради.