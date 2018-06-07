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У Київраді відбулися зіткнення, засідання перенесли

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 15:43
Фото: у Київраді відбулися зіткнення (facebook.com/Сергей Буйгашев)
Фото: у Київраді відбулися зіткнення (facebook.com/Сергей Буйгашев)

Засідання перенесли у зв'язку з застосуванням фізичної сили щодо працівників секретаріату

Пленарне засідання Київради перенесли у зв'язку з застосуванням фізичної сили щодо працівників секретаріату Київради та пошкодженням майна та обладнання. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Застосування фізичної сили щодо працівників секретаріату Київської міської ради та пошкодження майна й обладнання сесійної зали, які мали місце сьогодні, унеможливлюють проведення пленарного засідання", - йдеться в повідомленні.

"Громадське" повідомляє, що засідання закінчилося бійкою через провал голосування за створення музею на Поштовій площі.

 

 

Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.
 

Кияни увірвались в сесійну залу КМР. Частина депутатів заблокували трибуну.

Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, 4 травня на сесії Нікопольської міськради (Дніпропетровська область) сталася стрілянина на засіданні позачергової сесії міськради.

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Теги публікації: Київ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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