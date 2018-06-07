У Київраді відбулися зіткнення, засідання перенесли

Засідання перенесли у зв'язку з застосуванням фізичної сили щодо працівників секретаріату
Пленарне засідання Київради перенесли у зв'язку з застосуванням фізичної сили щодо працівників секретаріату Київради та пошкодженням майна та обладнання. Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Застосування фізичної сили щодо працівників секретаріату Київської міської ради та пошкодження майна й обладнання сесійної зали, які мали місце сьогодні, унеможливлюють проведення пленарного засідання", - йдеться в повідомленні.
"Громадське" повідомляє, що засідання закінчилося бійкою через провал голосування за створення музею на Поштовій площі.
Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.
Кияни увірвались в сесійну залу КМР. Частина депутатів заблокували трибуну.Опубліковано Sergey Buygashev 7 червня 2018 р.
Нагадаємо, 4 травня на сесії Нікопольської міськради (Дніпропетровська область) сталася стрілянина на засіданні позачергової сесії міськради.