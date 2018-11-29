Киеврада разорвала договор с застройщиком на Андреевском спуске

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Разорвали договор аренды земли с застройщиком "Макрон"

Киевская городская рада разорвала договор со скандальным застройщиком ООО "Маркон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост нардепа от БПП, советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца в Facebook.

По его словам, 99 депутатов Киеврады поддержали разрыв договора аренды земли с компанией "Макрон".

"Скандальный и безответственный застройщик на Андреевском спуске остановлен. К этому привели действия застройщика, который отказался идти на Градостроительный совет для получения решения относительно проекта и высотности объекта строительства", - отметил Белоцерковец.

Отметим, данная компания планировала построить гостиницу на Андреевском спуске.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная фискальная служба Украины и Государственная служба труда проведут проверку застройщиков на уплату налогов и официальное оформление работников.

Ранее в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины заявили, что в исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги.