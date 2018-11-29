Київрада розірвала договір із забудовником на Андріївському узвозі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розірвали договір оренди землі із забудовником "Макрон"

Київська міська рада розірвала договір зі скандальним забудовником ТОВ "Маркон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост нардепа від БПП, радника мера Києва Дмитра Белоцерківця в Facebook.

За його словами, 99 депутатів Київради підтримали розірвання договору оренди землі з компанією "Макрон".

"Скандальний і безвідповідальний забудовник на Андріївському узвозі зупинений. До цього призвели дії забудовника, який відмовився йти на Містобудівну раду для отримання рішення щодо проекту і висотності об'єкта будівництва", - зазначив Білоцерківець.

Зазначимо, дана компанія планувала побудувати готель на Андріївському узвозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна фіскальна служба України та Державна служба праці проведуть перевірку забудовників на сплату податків і офіційне оформлення працівників.

Раніше у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України заявили, що в історичних центрах українських міст будуватимуть тільки підземні паркінги.