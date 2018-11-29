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Київрада розірвала договір із забудовником на Андріївському узвозі

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 13:44
Київрада розірвала договір із забудовником на Андріївському узвозі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Розірвали договір оренди землі із забудовником "Макрон"

Київська міська рада розірвала договір зі скандальним забудовником ТОВ "Маркон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост нардепа від БПП, радника мера Києва Дмитра Белоцерківця в Facebook.

За його словами, 99 депутатів Київради підтримали розірвання договору оренди землі з компанією "Макрон".

"Скандальний і безвідповідальний забудовник на Андріївському узвозі зупинений. До цього призвели дії забудовника, який відмовився йти на Містобудівну раду для отримання рішення щодо проекту і висотності об'єкта будівництва", - зазначив Білоцерківець.

Зазначимо, дана компанія планувала побудувати готель на Андріївському узвозі.

Київрада розірвала договір із забудовником на Андріївському узвозі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна фіскальна служба України та Державна служба праці проведуть перевірку забудовників на сплату податків і офіційне оформлення працівників.

Раніше у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України заявили, що в історичних центрах українських міст будуватимуть тільки підземні паркінги.

 

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