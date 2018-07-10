Киеврада приняла решение, позволяющее избежать транспортного коллапса в столице

Решение касается задолженности метрополитена по договору купли 100 вагонов на условиях лизинга

Киеврада приняла решение "О мерах, направленных на обеспечение коммунального предприятия "Киевский метрополитен" бесперебойного транспортного обслуживания киевлян и гостей столицы" относительно решения вопроса задолженности метрополитена по договору купли 100 вагонов на условиях лизинга. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Так, принятый документ не предусматривает возвращения долга компании "Укррослизинг" и позволяет руководителю "Киевского метрополитена" начать переговоры о вариантах и ​​возможной реструктуризации.

Как отмечается, соответствующее решение обусловлено критической ситуацией, сложившейся в столичном метрополитене из-за ареста счетов исполнительной службой Министерства юстиции Украины по договору лизинга 100 вагонов метро, ​​который был согласован депутатами Киевсовета в 2009 году.

Согласно договору, оплата гарантировалась бюджетными средствами и происходила до 2013 года, а с 2014 года средства для погашения выплат не поступали.

"В течение последних двух лет метрополитен вместе с юристами Киеврады и КГГА делал все возможное для расторжения кабального договора. Состоялось более 100 заседаний судов всех возможных инстанций. Мэр столицы неоднократно обращался к правительству, парламенту и президенту Украины о включении Советом национальной безопасности и обороны компании "Укррослизинг" в перечень санкционных. Отдельное обращение было также принято и направлено от Киевского городского совета", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что судом были приняты решение не в пользу киевской общины - суд обязал выплатить компании 1,833 млрд гривен. Кроме того, с 16 марта 2017 счета метро по решению суда были заблокированы.

"Больше года предприятие делает все, чтобы несмотря на проблему, обеспечить стабильные и безопасные перевозки пассажиров, а также выплату заработной платы коллективу. Однако, с конца июня исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на работу касс, который предусматривал закрытие станций метро и могло спровоцировать транспортный коллапс в городе. Была заблокирована возможность выплаты заработной платы коллективу", - говорится в сообщении.