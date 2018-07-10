Київрада ухвалила рішення, що дозволить уникнути транспортного колапсу в столиці

Рішення стосується заборгованості метрополітену за договором купівлі 100 вагонів на умовах лізингу

Київрада ухвалила рішення "Про заходи, спрямовані на забезпечення комунального підприємства "Київський метрополітен" безперебійного транспортного обслуговування киян та гостей столиці" щодо вирішення питання заборгованості метрополітену за договором купівлі 100 вагонів на умовах лізингу. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Так, ухвалений документ не передбачає повернення боргу компанії "Укррослізинг" і дозволяє керівнику "Київського метрополітену" розпочати переговори про варіанти і можливу реструктуризацію.

Як зазначається, відповідне рішення зумовлене критичною ситуацією, що склалася у столичному метрополітені через арешт рахунків виконавчою службою Міністерства юстиції України щодо договору лізингу 100 вагонів метро, який було погоджено депутатами Київради у 2009 році.

Відповідно до договору, оплата гарантувалася бюджетними коштами і відбувалася до 2013 року, а з 2014 року кошти для погашення виплат не надходили.

"Протягом останніх двох років метрополітен разом із юристами Київради та КМДА робив усе можливе для розірвання кабального договору. Відбулося більше 100 засідань судів усіх можливих інстанцій. Мер столиці неодноразово звертався до уряду, парламенту та президента України щодо включення Радою національної безпеки та оборони компанії "Укррослізинг" до переліку санкційних. Окреме звернення було також ухвалене і спрямоване від Київської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, зазначається, що судом були прийняті рішення не на користь київської громади - суд зобов'язав виплатити компанії 1,833 млрд гривень. Крім того, з 16 березня 2017 року рахунки метро за рішенням суду було заблоковано.

"Більше року підприємство робить все, щоб не зважаючи на проблему, забезпечити стабільне та безпечне перевезення пасажирів, а також виплату заробітної плати колективу. Однак, з кінця червня виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на роботу кас, що передбачало закриття станцій метро і могло спровокувати транспортний колапс у місті. Була заблокована можливість виплати заробітної плати колективу", - йдеться у повідомленні.