Киеврада поддержала новый механизм финансирования дошкольных заведений

Депутаты Киевского городского совета приняли соответствующее решение 19 июля

Сегодня, 19 июля, депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании поддержали внедрение в столице нового механизма финансирования дошкольных учреждений "Деньги ходят за ребенком". Соответствующее решение поддержано 97 голосами, сообщает пресс-служба КГГА.

Как сообщила председатель постоянной комиссии Киеврады по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анна Старостенко во время заседания, город, согласно принятого решения, будет финансировать не учреждение, а закупать для детей образовательную услугу в дошкольных учреждениях любой формы собственности.

"Применение проверенной европейской практики – механизма "Деньги ходят за ребенком" – позволит ввести базовый финансовый норматив бюджетной обеспеченности: рассчитанную стоимость пребывания ребенка в коммунальном учреждении образования, которую город сможет направить в дошкольное учреждение независимо от его формы собственности (коммунальной, частной или корпоративной). Благодаря этому механизму мы сможем расширить возможность маленьких киевлян на получение дошкольного образования в учреждениях различной формы собственности и уменьшим очередь в детсады, а благодаря конкуренции – улучшим предоставления образовательной услуги в детских садах", – подчеркнула Анна Старостенко.

Председатель постоянной комиссии сообщила, что с 2014 года был осуществлен комплекс мероприятий, что позволило менее чем за четыре года сократить очередь в 5 раз. В частности, было построено и реконструировано 22 неработающих сада, а в действующих садиках восстановлено 338 групп, что составляет 28 заведениям дошкольного образования (на 12 групп каждый). Благодаря такой системной работе в Киеве было создано более 13 тысяч новых мест для дошкольников.

Кроме того, модернизированная система электронной записи позволила городу избежать удвоения в очереди, ручного режима вмешательства, а также обновить данные о детях, которые требуют первоочередного зачисления.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и берем на вооружение проверенную международную практику применения механизма "Деньги ходят за ребенком", который исповедует ряд стран: Швеция, Канада, Англия, Грузия, Польша, Германия. Ведь задача городской власти – сделать все необходимое, чтобы в столице был равный доступ к качественному образованию в садиках", – отметила она.

Новый механизм финансирования дошкольных учреждений столицы заработает в Киеве уже с января 2019 года.